科技讓陳情及選民服務零距離！政大社會學博士、目前擔任淡江大學助教的彭莉惠投身民眾服務，參選新北市淡水、八里、三芝、石門區議員；有感於選區幅員廣大，彭莉惠深怕地方服務及民眾陳情不夠便利，特地推出「虛實整合選民服務平台」，讓她與專業團隊能提供預約制線上諮詢服務。

彭莉惠今(1日)在臉書以「莉惠上線！」為標題發文，宣布：「虛實整合選民服務平台，開張囉！」她解說，「雖然選戰仍然在進行中，莉惠已經開始接到許多鄉親的陳情與需要服務的案件，尤其在淡水、八里、三芝、石門區，從傳統社區到集合式住宅都有，舊聚落與新市鎮並陳」。

在相對地廣人稀的選區裡，「有很多朝九晚五的通勤上班族或要照顧幼兒的年輕家長，不方便來服務處陳情諮詢，因此莉惠與同仁討論後設計了一套虛實整合選民服務平台，除了可以服務到傳統的選民外，更可以讓不方便來辦公室的民眾，一樣可以與莉惠的專業團隊預約後做線上諮詢與服務」。

她強調，「這與莉惠在十年大學教職生涯中，希望可以協助到每一位莘莘學子的心情一模一樣，不放棄任何一位學生，『No Students left Behind』（沒有學生被無視），鄉親的小事就是莉惠的大事！」