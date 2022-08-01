小智論文門一屍多命，牽扯愈來愈廣？民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風暴，連國安局長、台大國發所指導教授陳明通都跳下來背書；民眾黨發言人楊寶楨今(1日)在《大新聞大爆卦》節目指出，總統蔡英文官邸密會就是要陳明通出來扛，但余正煌發聲明的節奏剛好打亂林智堅陣營步調，背後可能有綠營人士操盤；而桃園市長鄭文燦將2024政治前途押寶在林智堅身上，也堪稱「賭很大」。

楊寶楨說：「許賢文不是說『林哲瑄應該要去轉行當演員』？真正應該當演員的，應該是陳明通跟我們的小智，為什麼？欸，他們根本就是一個劇本串好的，陳明通上午發出聲明之後，立刻林智堅下午就可以這麼快反應出來？趕快開一個記者會說：『謝謝阿通師為我證明清白，一切都水落石出真相大白，大家都不要再吵了』，其實他們都套好了。」

楊寶楨(圖)指出，余正煌發聲明打亂林智堅陣營步調，背後恐有綠營人士操盤。（圖／取自《大新聞大爆卦》）

她說，「其實小英在那次官邸會議之後，找那些大頭們來討論『如何全黨救小智』，他們最後討論出來的劇本就是『阿通師，上吧！你去吧』，為小智焚燒自己，真的有這種感覺。當然陳明通現在問題很大，他台大的教授要不要被解聘？然後他國安局的局長到底還適不適任？」

「你（陳明通）是不是應該要下台？這非常嚴重喔！」楊寶楨強調，「你身為一個老師、指導教授，你竟然可以用這種方式，讓兩位學生出來的論文長得這麼相似；而且重點是，我認為阿通師有一個非常大的問題，這已經是非常違反學術倫理的事情，他還可以講得一副義正嚴詞喔！好像他沒有錯喔，我覺得這是最誇張的地方，民進黨常常都這樣，就是死不認錯，硬拗到底。」

楊寶楨表示，「那大家就會想，這次是不是一個劇本演出來，所以後來他們又問了一下鄭運鵬，因為鄭運鵬現在是他們競總的總幹事，問他『陳明通的聲明是不是為了救小智？』結果鄭運鵬說『沒有，這跟民進黨沒有關係，沒有所謂定調不定調』，欸，誰相信啊？我覺得他愈描愈黑！會覺得他愈快去反擊說沒有關係，我就覺得跟民進黨很有關係。」

「這不就是你們討論出來的策略嗎？他們已經快要沒招了你知道嗎？」楊寶楨說，「余正煌這次出來聲明之後，包括他的律師非常強力的反擊，是有打亂了林智堅陣營的腳步，其實他們原本應該覺得說論文差不多就這樣順順地，雖然不小心發生了新竹棒球場的插曲，論文就低調不要再講話了，結果殊不知余正煌就這樣跳出來了，真的有完全打亂了林智堅；我覺得幕後有一個操盤手，雖然不知道是誰，但我猜是綠營的人。」

她指出，「最狠的通常都是自己人，可能某一位綠營人士不爽小智很久了，所以我覺得他那個新聞操作的節奏抓得剛剛好，當這個議題快要退燒，絕對不能讓它停喔，趕快再接另外一個。」楊寶楨也指出，桃園市長鄭文燦這次「All in」力挺林智堅，賭他能撐過論文門及球場門，其實「賭得蠻大的」！