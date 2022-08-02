新北市立圖書館為了消弭城鄉閱讀差異，2011年起推動行動圖書館計畫，派車至轄內各據點服務，不過烏來、八里等64所偏遠學校近3年來幾乎未獲服務，且未持續追蹤合作學校服務意願，另外，文化局與各博物館合作的「行動博物館」計畫，3年來分配也不均，轄內62所偏遠學校，僅有10所申請展示，遭質疑效益不高。對此，文化局表示，部分學校因疫情未開放，服務次數才減少，未來將視疫情趨緩，增加服務場次。

新北市幅員遼闊，城鄉差距大，為了解決圖書資源未普及的問題，新北市立圖書館運用3部行動車，將圖書資源送至偏遠學校、地區。文化局為了平衡城鄉文化資源差距，2017年起也結合轄內5座博物館，推出行動博物館計畫，將博物館縮小並模組化，深入社區、校園等地。

不過，審計處指出，行動圖書館2019年1月至去年8月巡迴據點有178處，辦理1069場次，其中97處位在學校與交通據點，其餘在休憩場所和社區，服務對象多是可以尋找閱讀資源的民眾，近3年來，烏來區德拉楠民族實驗小學等39所學校未獲服務，且2020年偏鄉學校清冊中，八里國中等29所學校也未獲服務。

審計處報告點出，市圖去年雖有主動洽談與平溪區菁桐國小等12所學校的合作意願，但沒有獲得校方回覆，也沒有持續追蹤進度。

對此，市圖館長王錦華表示，行動書車已至45所偏鄉學校提供服務，但近年受疫情影響，部分學校未有意願合作，因此改為區域合作方式進行，待疫情稍緩，將持續接洽偏鄉學校，今年8月底也會增加一輛行動書車，預計下半年新增北海岸、東北角線與三鶯線，增加服務40所學校，將有8120人次受惠，服務能量也可達88％

另外，行動博物館計畫近3年來在學校、社福機構提供67處據點、126場次活動，但在烏來等6處行政區卻僅有辦理5場活動，僅占辦理場次的3.9％，偏鄉學校申請活動比例也偏低，轄內5座博物館提供的展示模組也未新增。

文化局回應，行動博物館因配合防疫政策、學校防疫未開放等，申請案件有減少狀況，未來將視疫情趨緩增加服務場次，不過市府也已建置「數位博物館」，打破實體空間限制，將展覽內容及典藏存放於網站中，希望透過線上資源，消除偏鄉地區無法到館參觀的阻礙。