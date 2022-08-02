父親節即將到來，但「吸菸」恐成為阻礙親子互動的一大因素，不僅吸菸者身上有難聞氣味，還可能傷害尚未發育完全的孩童健康。醫師提醒，及早戒菸才是維繫家庭的不二法門，但可別太相信意志力，務必尋求醫師或藥師協助，正確使用尼古丁替代輔助品，有效打擊戒斷症狀、提升戒菸成功機會。

菸齡超過20年的戒菸者陳先生表示，自己曾被老婆下令與小孩保持1.5米距離，即使單獨帶小孩出門，小孩也因菸味不願與他互動。他曾嘗試戒菸不下數十次，以為憑意志力就能戰勝一切，但每次堅持不到1周就被戒斷症狀擊敗。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社會醫學部主任顏啟華指出，吸菸會讓大腦產生愉悅感，當不吸菸時，愉悅感消失，容易注意力不集中、咳嗽、頭暈、煩躁、易怒、渾身無力，讓人忍不住復抽，甚至因此和家人發生紛爭，陷入「履戒屢敗」的惡性循環。

顏啟華指出，戒斷症狀是生理反應，就像尿急只會越想越急，而且非解決不可。他建議洗冷水澡、運動、多喝水找事情轉移注意力，但只能治標不治本；市面上有一些尼古丁藥物可輔助戒菸，例如貼片、口嚼錠、口含錠、噴霧等，藉由穩定釋放少量尼古丁，達到消除戒斷症狀。

根據國內調查，曾使用輔助品戒菸者，有74％因為藥效發揮不及而復抽。顏啟華指出，消除戒斷症狀的關鍵在於「快速」，大部分藥物需要10到20分鐘發揮藥效，戒菸者在這段時間彷彿經歷「人生跑馬燈」，一不小心就拿起菸來抽，噴霧劑型的戒菸輔助品就像「快打部隊」，可在5分鐘內快速擊退戒斷症狀。

政府多年來積極推動菸害防治政策，藉由多元方式與服務呼籲及早戒菸，並透過提供戒菸輔助用藥服務，給予吸菸者客製化的戒菸治療建議；戒菸者每次僅需負擔2成以下、最高200元的部分負擔。今年更擴大戒菸補助，自5月15日起接受戒菸輔助用藥服務，不分對象皆免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，提高戒菸誘因。

現行醫療機構或藥局戒菸服務中，有多種尼古丁替代戒菸輔助品以低劑量的尼古丁紓緩戒斷症狀，幫助吸菸者循序漸進降低對尼古丁依賴，達到完全戒菸的目的，是歷史悠久、安全性高，有效幫助戒菸的療法。

顏啟華呼籲吸菸者，盡早尋求醫師或藥師專業協助、正確使用藥物，並在家人支持下展開戒菸行動，早日找回健康人生。

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