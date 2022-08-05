近一季全球主要股市表現最佳為陸股，在歷經上半年疫情干擾後，隨防疫控管措施鬆綁、經濟活動恢復，連帶吸引資金回流，激勵股市表現，大中華基金績效跟著亮眼，近三個月前十強累積報酬都在5％以上，表現相當出色，後市值得多加留意。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，從經濟數據來看，7月大陸製造業PMI指數雖有回落，主要是生產與新訂單數據較6月下滑，但鑑於原物料價格同步下跌，對於後續企業獲利的改善仍有正面助益。消費面6月限額以上的消費已恢復正成長，主要是5月下旬推出的汽車購置稅減半，拉動汽車的銷售。

此外上半年基礎建設實際動工有限，預估隨6月底地方政府換屆陸續結束，基礎建設執行力度可望加速，也可望成為支撐下半年大陸經濟的主要因素。基於下半年原物料報價下滑，以及運費降低也有助於企業獲利的改善，也有助促進市場投資信心。

洪玉婷指出，政策方面，大陸7月底召開政治局會議，針對房地產，平台經濟以及新能源企業都有正面的政策指導，包含房地產保交樓，平台經濟推出一連串的綠燈示範企業，以及積極建設新能源消納能力的基礎建設等，因此在政策支持力道延續之下，也刺激相關產業復甦與發展。

整體陸股因基本面改善及政策面的支持，後市表現仍正面看待，投資佈局方面，鑒於下半年成長股的獲利可望優於傳統藍籌類股，料5月反彈以來的成長股領跑風格可望延續，包括新能源、汽車智能化、自動化產業等類股表現可持續關注。