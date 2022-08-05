中華隊今天以6比8不敵美國隊，確定無法挺進U12世界盃少棒冠軍戰，最多只能爭季軍，總教練賴朝榮坦言可惜並點出落敗主因，「投手今天狀況不太理想，保送太多。」

中華隊首局就靠著高飛犧牲打先馳得點，下半局先發投手吳聖智單局投出3次三振，包括三振掉本屆賽會打擊率高達9成的佛勞斯托，但卻是次不死三振，結果被第3棒安德森敲出左外野2分炮逆轉。

但比賽打完1局後因雨勢過大暫停下來，暫停近1個半小時後比賽恢復進行，3局上靠著陳瑞鑫逆轉2分炮再把領先要回，這也是他連2天開轟，不過佛勞斯托在4局下敲出滿貫炮逆轉。落後2分的中華隊在5局上追平，但投手群沒能守住平手局面，最終就以2分差吞敗。

賴朝榮賽後表示，今天先發投手吳聖智的狀況並不好，「可能因為心理壓力，保送太多，加上陳瑞鑫也有些緊繃，上場後放不開，今天投手的狀況不是教練團想要的，但也只能盡量去鼓勵球員。」

賴朝榮認為，面對打擊獲利兇猛的美國隊，若是投手群控球理想，以中華隊投手的速球威力是有辦法壓制美國隊的，「但今天保送太多了。」今天吞下這一敗，中華隊確定無法挺進冠軍戰，明天面對韓國隊也勢必要全力搶勝，尋求爭奪季軍的機會，複賽最終戰預計推出高品瀚先發，其餘投手也都會在牛棚待命，隨時做好準備。