經過1天休息，中華小將「滿血回歸」，靠著「雙陳」陳瑞鑫、陳柏笙帶領，全隊猛敲12支安打，以16比1提前4局「扣倒」多明尼加，複賽取得2勝1敗，明天將碰上強敵美國隊，預計推出吳聖智先發。

第6屆世界盃U12少棒錦標賽今天展開超級循環賽，中華隊與多明尼加都帶著1勝1敗晉級，今天推出左投高品瀚先發，雖然他一登板就被敲出首局首打席陽春炮，但他很快回穩，打線也在下半局立刻給予火力支援。

中華隊總教練賴朝榮表示，由於這場比賽攸關後面排名，在輸不起的情況下球員們壓力很大，「還是提醒小朋友穩紮穩打，選自己喜歡的球攻擊。」

賴朝榮也提到，今天中華隊換回平時練習常用的球棒，也讓打線火力全開，此役敲出3支安打、貢獻3打點的陳柏笙也坦言，換回熟悉的球棒打得比較好，「能打回超前分很開心，很高興能幫到球隊。」

雖然首局投手就挨轟，但中華小將不氣餒陳柏笙說：「教練說才第一局而已，後面再追回來就好，我也沒想太多，把球打確實就好。」

而敲出中華隊首轟的陳瑞鑫之前因左手腕骨裂，教練團也會擔心他的一舉一動，怕讓他傷勢惡化，雖然隊友們都覺得首轟應該就是由他打出，但擔心手傷打不好，陳瑞鑫說：「手都OK了，打出去的時候就覺得會過，很開心能夠開轟。」

陳瑞鑫透露，大家有打賭，先開轟的人可以獲得其他人請的飲料，被問到想喝什麼？他說：「隨便，不要亂買就好了！」接下來中華隊將碰上強敵美國隊，陳瑞鑫說：「不用把他們想太強，正常去打就好。」

陳柏笙則十分期待能碰上美國隊，「因為他們很強，又能挑戰自己極限。」他對里昂（Jordan Leon）印象最深，「他打很遠，很強。」賴朝榮則認為，今天大比分贏球但已經過去了，接下來的比賽還是不能大意，還是要穩紮穩打。