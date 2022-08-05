美國7月非農就業數據超乎預期，增加52.8萬人，遠超預期的25.8萬人，失業率報3.5%，優於市場預估及前值的3.6%。10年期美債殖利率升至2.82%。就業市場的強勁，推升市場對聯準會進一步升息預期，美股周五（5日）開盤3大指數下挫，道瓊工業指數一度跌逾200點，那斯達克指數跌約1%。

截至台北時間22點37分，道瓊工業指數下跌187.04點（或0.57%），報32539.78點；那斯達克指數下跌128.79點（或1.01%），暫報12591.79點；標普500指數下跌30.57點（或0.74%），暫報4121.37點；費城半導體指數下跌44.92點（或1.46%），暫報3036.49點。

5大科技巨頭開低，銀行股漲跌互見，富國銀行漲近1%。半導體類股跌多漲少，跌幅普遍超過1%，艾司摩爾跌逾2%，美光挫約3.3%，聯電ADR和台積電ADR逆勢上揚，前者大漲3.6%，後者漲約1.6%。