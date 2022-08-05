台股加權指數5日開在14,802.34點，權王台積電（2330）開高在509元，晶圓代工二哥聯電（2303）早盤漲幅逾2％，航海王長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）紛紛往上，財報報喜的網通股走勢強勁，台股早盤指數漲幅擴大，大漲逾200點

美股三大指數4日漲跌互見，科技股表現較佳，那斯達克指數創下3個月來的新高；道瓊指數與標普500指數則是下跌，西德州原油期貨跌至每桶90美元以下，回到俄烏戰爭以前的水平，更是拖累能源類股下跌3.6％，因英國央行警告經濟衰退的風險。

道瓊工業平均指數8月4日終場下跌0.26％（85.68點）、收32,726.82點。那斯達克指數上漲0.41％（52.42點）、收12,720.58點。費城半導體指數上漲0.92％（27.94點）、收3,081.41點。

元富投顧指出，台股15,500點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站上5和10日線強勢股。

現階段選股，優先選擇打底股或第二季財報績優股，電子股包括台積電、台達電、致伸、華通和智邦最具指標。

非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括晶華、聯華、長榮和長榮航是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。

近期台股隨著大陸軍演，表現相對弱勢，櫃買和集中市場月線附近整理，外資內資短時不同調，未來台股持續反覆測底機會大。

台股最重要的護國神山，台積電500元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,500億元以上，反彈才能持久。