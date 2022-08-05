本月以來，美股延續7月的漲勢，持續領漲全球股市。而產業輪動現象，在美股也越加明顯。資金大幅撤出能源股，轉向科技股板塊，並以科技巨頭受惠最多。截至8月4日，那斯達克指數本月以來上漲2.66％，遠勝標普500與道瓊工業指數上漲0.52％及下跌0.36％。而作為科技巨頭代表的NYSE FANG+指數，本月以來漲幅更是達到3.95％。

統一FANG+ ETF（00757）經理人袁永騰表示，隨著企業陸續公布新一季的展望，科技股不確定性下降。加上FANG+指數成分股，在先前科技股下修時，估值已大幅低於長期平均。因此，近期受到大量回補庫存的買盤加碼。

除了回補的買盤以外，科技巨頭的營運穩定性，也是投資人青睞的原因。袁永騰表示，面對經濟成長下滑，各產業營運受到巨大打擊，但統一FANG+ ETF（00757）成分股由於皆為科技巨頭，具備雄厚現金流，因應景氣衰退有強力韌性。以指數成分股的營運內容來看，多為新經濟的平台服務，獲利率較不受高通膨影響。且指數成分股橫跨多項新科技產業，如電動車、雲端與元宇宙等，皆進入成長爆發階段，領先地位明確下，長期增長趨勢確立。