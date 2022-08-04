統一超（2912）半年報4日出爐，上半年合併營收1,387億元，較去年同期成長7.9％，創歷史同期新高；稅後純益46.22億元，年增3.2％，換算每股純益4.45元。

其中統一超第二季稅後純益24.52億元，換算每股純益2.36元。獲利年增率高達38.6％，但主要因為去年同期國內疫情三級警戒，比較基期偏低；季增率12.9％，同樣因為第一季重要轉投資家樂福楊梅廠倉儲物流中心發生火災，公司有預先認列相關災損，壓低基期。

統一超象徵本業的第二季營業利益29.9億元，比第一季略減3.7％。

統一超持續展店，截至第二季底，累積全台門市6,503家，比起去年同期店數6,210家，增加293家，成為營運成長的主要動能。

另外統一超也掌握到換季、節令預購、網購、外送等商機，帶動鮮食、CITY飲品、寄取件代收服務等業績皆有雙位數以上成長。統一超並運用OPEN POINT APP提供多元數位消費體驗，線上線下助攻，推升營收成長。

在轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等貢獻營收，其中菲律賓7-ELEVEN上半年表現亮眼，掌握到疫後商機，營收及獲利大幅提升。

展望後勢，因為夏天飲料、冰品需求增溫，第三季為便利商店的傳統旺季，加上統一集團上月剛迎接「亞洲一萬店」開幕，推出一系列歡慶促銷活動，皆有望刺激營運成長。