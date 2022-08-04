富采（3714）在法說會前夕公布第二季財報，單季獲利寫下最近五季新低紀錄，歸屬於母公司業主淨利達3.89億元，季減44.47％、年減44.43％，每股稅後純益0.57元，為最近五季新低紀錄，累計今年上半年獲利11.48億元，每股稅後純益1.68元，年增160.67％。

根據富采公告的損益表，第二季本業獲利率（營益率）降至3.72％，季減2.48個百分點，年減3.06個百分點，第二季的本業獲利僅2.9億元，年減45.28％。

富采第一季業外獲利達1.74億元，第二季仍有5,810萬元業外收益，相當於今年上半年業外獲利挹注富采0.34元。

根據富采統計，今年第一季晶電應用在筆電、顯示器、背光的營收比重高達46％，電視背光也占5％，合計超過一半的營收來自消費性電子；而隆達電視背光更高達30％，筆電、顯示器、手機背光合計占48％，等於有高達78％的營收比重與消費性電子相關，5日法說登場，第三季的財務預測引關注。