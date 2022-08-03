大陸上海等城市4、5月爆發疫情，嚴格實施物流及人流管控，人民幣匯率又貶值，氣動元件大廠亞德客-KY第二季認列匯損人民幣1千萬元，第二季EPS為8.01元，未能超越去年同期9.46元，上半年EPS從去年同期的17.11元降至16.40元，雙雙改寫同期次高。

亞德客今（3）日台灣摩根士丹利證券舉辦線上法說會，說明第二季及上半年財報結果，以及下半年營運展望。亞德客第一季在大陸氣動元件市場占有率攀升至25％，逐漸拉近與勁敵日本SMC市占率34％的差距。

亞德客趕在法說會前，先公布自結第二季及上半年財報。以人民幣計價，第二季合併營收16.24億元、營業利益4.93億元、稅前淨利4.66億元、稅後淨利3.60億元。折合新台幣計價，第二季合併營收72.22億元，年增約3％；營業利益21.92億元，稅前淨利20.72億元、稅後淨利16.02億元，EPS為8.01元。亞德客表示，亞德客第二季原材料上漲比第一季和緩，第二季營業利益率比第一季27.82％增加至30.35％，增加2.53％，第二季獲利反而比去年同期減少主因是人民幣貶值，認列匯損所致。

以人民幣計價，亞德客上半年合併營收31.02億元，營業利益9.04億元、稅前淨利9.63億元、稅後淨利7.41億元。折合新台幣計價，上半年合併營收137.31億元，創同期新高，年成長5.88％，營業利益40.03億元、稅前淨利42.63億元、稅後淨利32.80億元，EPS從去年同期的17.11元降至16.40元。