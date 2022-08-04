陳姓男子缺錢花用，先在網路上觀看外國種植大麻的影片，接著以1萬元從西班牙購得大麻種子，躲在士林區民宅，溫室土耕種植48株大麻，日前遭警查獲，士林地檢署偵結後，依製造大麻毒品罪將他起訴。

起訴指出，陳男因缺錢花用，聽聞大麻現在每公克價格約在2000元左右，興起自行種植念頭，他在網路觀看外國介紹種植大麻的影片，去年7月透過網站，以1萬元新台幣左右，向西班牙訂購大麻種子來台。

陳拿到種子後，便在士林區天母住處當起「自耕農」，以溫室土耕方式，先後培育48株大麻，基隆市刑警大隊獲報後經循線追查，去年9月破門逮捕陳，起獲活株、大麻葉及大麻花，另有鐵架、生長燈、加濕器、二氧化碳鋼瓶等栽種工具。

陳應訊時坦承，種植大麻約1個月，技術都是參考外國影片學來，辯稱尚未採收，也沒有賣給別人，士林地檢署偵結，認陳持有二級毒品大麻，意圖栽種、製造，全案依私運大麻種子進口罪、製造第二級毒品大麻罪嫌起訴。

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