張庭與林瑞陽夫婦近年在大陸積極經營電商及房地產，傳聞累積了1200億台幣身家，去年底卻因捲入傳銷疑雲被罰，上月底媒體報導張庭一家四口秘密回台探望老母親。昨(2日)陸媒則爆出張庭旗下公司被合作人起訴，法院審理後判被告須賠償原告39.6萬元人民幣（近177萬台幣）。

張庭與林瑞陽所開的上海達爾威去年傳出因涉嫌傳銷被查，經過數月調查後，大陸當局判決沒收約8884萬元台幣，罰款約783萬元台幣，還凍結88.8億元台幣資產。對此，張庭神隱5個月後首發聲明，少數報導過於偏頗，「少數人試圖離間台商對大陸的情感」，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，希望能要回凍結資產，並強調仍對大陸法治有信心。

張庭旗下公司傳出被告。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

而張庭的代理律師何兵解釋，提告的原因是裕華區市監局沒有管轄權，「查辦案件的過程中，該局無權申請法院查封凍結上海達爾威公司及案外公司、個人的財產」，並強調認為此案是典型的重複立案、趨利執法」，如果該局之後做出罰款等行政處罰，已經違反「一事不二罰」原則。

張庭和林瑞陽公司被合作方起訴。（圖／翻攝自中新經緯微博）

上月底張庭和林瑞陽低調回台，知情人透露是兩人特別排開行程探望85歲的媽媽，但不會在台灣停留太久。據《中新經緯》報導，用天眼查APP後發現上海禾松文化傳播有限公司近期對上海達爾威貿易有限公司提出訴訟，原告指出經被告委託製作多媒體影片，被告提出修改後，原告配合調整但被告方長期無人反饋，導致項目無法結束，被告未支付剩餘款項45.6萬。

對此，達爾威貿易有限公司則稱原告未完成合同項下的功能，樣品沒有及時提交，構成違約，反訴要求解除涉案合同，最終法院認為，就目前證據看來，原告確實已經履行了合同內的大部分義務，因此酌情判被告須賠償70萬元人民幣（約310萬台幣），扣掉被告先前已經付的30.4萬人民幣，仍須再賠償原告39.6萬人民幣，也就是約177萬台幣。