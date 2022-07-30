海外高薪、免經驗求職廣告要多注意，免淪為詐騙集團控制！有男子在臉書張貼品牌電商海外招募廣告，雖然打著月收入保證7萬以上，又不限男女、身高、體重，然而，網友一看到工作內容與地點後，再看到整體廣告頁面製作粗糙，甚至文案中還有錯字，不禁懷疑這是詐騙求職廣告，並認為「看到海外網路客服就感覺水很深」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」張貼求職廣告，打著品牌電商名字招募「國外工程師與線上客服」，其工作地點在「泰國、柬『浦』寨、越南、新加『波』」，月薪保證7萬以上，不限男女、身高、體重，工作內容則是「開發市場、電腦『超』作、主管交辦事項、開發軟體應用」，並打著口號「加入我們，讓興趣變成兼職事業，給自己機會，創造價值」，最後也留下官方Line帳號與品牌電商網址，以及QR_code。

男子在臉書PO上某品牌電商的求職廣告文，卻被網友打臉「看到海外網路客服就感覺水很深」。（翻攝自臉書爆廢公社）

然而，此招募廣告圖片製作的有些粗糙，以及文內多有錯字，如工作內容「電腦超作」應為電腦操作，另外，工作地點「柬浦寨、新加波」應為柬埔寨、新加坡，馬上就被網友識破紛紛留言表示「騙子唷」、「柬埔寨yo」、「去了就毀了」、「應徵去割腎，賣你下面」、「看到海外網路客服就感覺水很深」、「月薪7萬還用pingtree免費背景圖庫，看來有點擔憂」。

由於許多民眾看到「免經驗、高薪出國打工」的海外求職求職簡訊，前往柬埔寨等國，竟從事電信詐騙或線上博奕，一下飛機就遭拘禁，甚至遭人口販運，案件層出不窮，就有立委也提到許多偏鄉青年誤信網路上寫著「出國打工發大財」廣告，前去柬埔寨、泰國(美索)、緬甸(妙瓦底KK園區)等邊境地帶，就被限制行動，做著詐騙工作，若做不到業績，就會遭毒打、虐待、轉賣，或者以交付80萬元贖金才放人。

甚至還提到，這像是「老鼠會」，將透過受害者帳號，再次誘騙自己的朋友、家人前去，也有案例指出，若是被害者想要脫身回台灣，但又付不出贖金，另外的方式就是誘騙更多人過去，通常都找好友、閨蜜、姊妹淘，或是親戚朋友，要求被害人找到下一個才能脫身，也因此，不斷有台灣民眾受騙前去從事詐騙工作。