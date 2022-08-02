「台中富市三」經濟政策奏效！台中市副市長黃國榮2日主持線上市政會議表示，台中市經濟近年雖受疫情影響，仍持續穩定成長，多項經濟指標，多次蟬聯全國第一，包括商業登記家數、實收資本額成長數2項指標，更蟬聯九季全國第一；另累積投資金額已超過兩兆元、今年上半年失業率3.6％創六都最低。

黃國榮表示，日商三井東區Lalaport7月25日已上梁，今年底即將完工，預計可創造約2,500個就業機會，未來將可為台中火車站商圈注入一股活水，市府積極推動建設，如台中國際會展中心等重大建設均陸續開工及上梁，也吸引許多產業入駐台中。

黃國榮指出，台中市經濟表現，雖亮眼，但也有許多地方需精進改善，如市民平均薪資所得仍偏低，呼籲企業主能盡量將獲利回饋在員工待遇及福利上，市府也會共同努力提升台中市民平均薪資所得，創造良好正向的經濟循環。

線上市政會議，是由經發局長張峯源，以「十項經濟指標全國第一 持續提升市民所得」為題，進行專案報告。他表示，根據中央近期公布的多項統計數據，台中已累計10項指標奪冠。其中，商業登記家數、實收資本額成長數2項指標，更蟬聯九季全國第一。

台中自2021年第一季以來，已創下連續六季超過6項指標奪冠的輝煌紀錄，投資額若加計台積電兆元投資，也正式衝破兩兆元大關。

這次公布10項指標，包括商業登記實收資本額成長數、商業登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記家數成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記與納管核准件數、總投資額、投資台灣三大方案家數、工廠固定資產投資額與最低失業率等。

相較去年同期，今年第二季商業登記資本額成長11.4億元、商業登記家數成長5,064家、公司登記家數成長率4.16％，及公司登記家數成長4,485家。

另台中市製造業自2019年至今年6月，台中市台中新登記工廠家數成長數達3,775家。此外，加計台積電中科兆元投資計畫，台中總投資金額截至今年7月已達2兆524億元，其中佔2,895億元的經濟部投資台灣三大方案，投資家數248家，也穩坐全國第一。