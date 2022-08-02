美國眾議院議長裴洛西今（2）日晚間很大可能性將抵達台灣，引發原本緊張的台海局勢進一步升溫，大陸態度逐步強硬，從近日宣佈多地軍演外，大陸海關總署1日晚間也對未完成企業註冊更新的100多家台灣食品業者實施「暫停進口」，具體貨項包含農漁產品、餅乾飲料等。其中不乏許多知名業者，包含如統一企業、維力食品、泰山企業、郭元益食品、味全食品等。

此事發生後，位於沿海城市的台商表示，是今天才突然知道告知不能進口，時間點微妙到大家心中都有數，但不得不面對的現實，是如今貨品卡在台灣發不了貨，同業間都正在尋找替代方案。

此外，也有在大陸經營貿易的台商描述，向地方海關填寫報單時都沒問題，但卻被大陸海關的中央系統打回票，理由就是針對台灣出口到大陸的生產企業註冊資訊未盡完善而被「暫停出口」，比較擔心的是具體會暫停到什麼時候？

據了解，大陸海關此次限制台灣商品進口，引用的是《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》，針對未完成更新註冊的台灣商品禁止輸入。