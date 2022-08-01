德國財政部長林德納(Christian Lindner)在周日警告天然氣的短缺將帶來電力供應危機；而儘管執政聯盟的綠黨大力反對，出身自民黨的財長也呼籲，延後核能發電的退場時程。

由於擔心德國即將出現天然氣供應中斷，林德納指出，同時應該避免出現電力危機，並再次提出呼籲，德國核電廠在2024年之前應該繼續投入使用，並稱核電廠為安全和氣候友善的。

德國去年有3座核電廠停止運轉，另外的3座將在今年底前除役。而今年第一季核電貢獻了德國電力供應的6%，天然氣則為13%。

2011年日本福島發生核能事故，前總理梅克爾(Angela Merkel)的政府在當時做出了退出核能的決定。

而財政部長的延長核電建議，獲得中間偏右、目前反對黨的保守勢力支持。

財長也呼籲經濟部長哈貝克(Robert Habeck)，應該暫停天然氣發電，稱俄羅斯即將中斷供應，經濟部有法律權力在必要時暫停天然氣發電。

然而現任政府已經表示，如果要讓核子反應爐繼續運轉，在法律上和技術上都非常複雜，不一定有助於解決天然氣危機。

目前人們認為，德國在今年冬天將沒有足夠天然氣儲備，將為工業和民眾帶來災難性影響。

目前德國政府已經為10座已休息的燃煤發電廠，和6座暫停運轉的褐煤發電廠，發出重啟運轉的綠燈。