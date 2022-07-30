近期足壇傳出驚人消息，52歲的前德國門神萊曼(Jens Lehmann)因和鄰居鬧不合，竟持電鋸前往對方家中並破壞車庫、切斷天花板橫樑，激進舉動相當嚇人，不過想掩蓋證據的他仍被監視器拍下，目前警方正調查此事件，還包含3起價值超過8500元英鎊(約台幣31萬)財產破壞行為。

Jens Lehmann makes Roy Keane look like a priest pic.twitter.com/eO6mPSWN1r — Footalyse (@footalyse) July 27, 2022

萊曼是2006年世界盃德國主力門將，當時在場上就有著火爆脾氣，退休後更鬧出不少風波，最近據德國《圖片報》等外媒報導，萊曼認為鄰居車庫侵占他別墅的土地，盪住外面湖景，他憤而拿起電鋸前往鄰居家，切斷車庫、屋頂衡量，還破壞監視器電線試圖掩蓋證據，不過他並未得逞。

最後監視器仍錄下他可怕的行為，鄰居也向警方通報此事，已著手進行調查，另外還有3起財產破壞行為，價值超過8500元英鎊，而據傳萊曼因為此事早和鄰居鬧上法庭，看來雙方並未達成共識，造成他直接用暴力來解決事情，此方式想必不會帶來好結果。

萊曼1988年展開他的足球生涯，先為德甲沙爾克隊效力，隨後也加入德國U21國家代表隊，接著陸續轉戰AC米蘭、多特蒙德、兵工廠、斯圖加特等隊，2006年他代表德國在家鄉出戰世界盃，擔任主力門將並隨隊進入4強，可惜最後敗給義大利無緣挑戰冠軍。