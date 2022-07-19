52歲呂姓酒店經紀，今年3月18日凌晨開著近400萬元的GLE賓士休旅車行經北市松江路、錦州街口時闖紅燈，撞飛林姓空軍上士騎乘的電動機車，造成林員倒地頭部重創，送醫不治，呂男一度落跑1小時後才返回現場認罪，台北地檢署依過失致死、肇事逃逸罪起訴呂男。

檢警調查，在北市林森北路酒店擔經紀的呂男於3月18日凌晨1時27分，駕賓士車沿錦州街與松江路口時，當時路口已顯示圓形紅燈，仍貿然向前行駛，直接撞上林男騎乘的電動機車，致林男人車倒地，上下顎骨及顏面骨折、顱內出血，送醫急救1小時仍不治。

呂男明知撞到人，卻駕車逃離現場，將車子停在錦州街巷內，下車走到錦州街及吉林路口搭計程車離去，警方獲報調閱監視器，發現呂男下車查看後，竟攔計程車逃逸，呂男於當天凌晨2時40分才返回現場，向警方坦承肇事。

慘被撞死的林姓上士妻子接獲噩耗趕到派出所，崩潰大哭「老公休假說要跟朋友聚會，怎麼會這樣啦？」

林妻向警方表示，丈夫因為休假，晚上說要和朋友聚會就騎車出門，沒想到凌晨就接獲通知說丈夫出車禍，怎麼會這樣？

警方調查時，呂男供稱自己並無喝酒，只是害怕不知所措而逃離。警方對呂男酒測，發現並無酒精反應，訊後將呂男依過失致死及肇事逃逸罪移送北檢偵辦。