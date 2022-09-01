根據最新統計，今年1到6月交通事故死亡1495人，等於每天消逝8.2條人命，相當驚人！交通部今（1）日啟動9月「交通安全月」，並號召44個民間企業團體一同響應，希望「車輛慢看停」的同時也能「行人停看聽」。

交通部本周檢視今年1到6月道路交通安全數據，發現6成交通事故發生在「路口」，6成交通事故與「機車」有關，4成與「高齡」有關。交通部長王國材表示，9月「交通安全月」，路口是交通部交通安全宣導重點，首先是「車輛慢看停」，駕駛如果能有同理心，將路上行人視如家人，就不會有輕忽的狀況發生；另一方面「行人停看聽」，走在馬路上不該認為別人都看得到自己，就漫不經心滑手機。

王國材說，數據顯示農業縣市事故主要族群都是高齡者，因此「停」和「慢」很重要；另外車禍碰撞型態以自撞最高，約占3成，這意味著駕駛過於疏忽，台灣人搭捷運會排隊，開車卻沒有「交通安全的守法觀念與停讓文化」。

公路總局表示，111年交通安全月將以學生族群、汽車族群、機車族群及年長者等4大族群為溝通對象，並將宣導重點從號誌化路口延伸至非號誌化路口，增加「駕駛在無號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」兩項側重點，強化用路人交通安全知能與意識。