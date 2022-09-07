蘋果將於9月8日發布新款iPhone 14，受惠於iPhone 14拉貨，光學鏡頭廠大立光(3008)、PCB廠華通(2313)及臻鼎-KY(4958)、軟板廠台郡(6269)8月合併營收聯袂攀高，大立光今天盤中股價逆勢站上2000元關卡，帶動玉晶光(3406)股價等逆勢走高。

iPhone 14將於9月8日亮相，蘋果供應鏈8月營收也展現成長力道，其中又以華通表現最為亮眼，無畏遭逢四川限電，華通8月合併營收達71.88億元，月增4.35%，年增23.68%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為479.58億元，年成長29.85%。

大立光8月合併營收為44.41億元，月增14.32%，年增10.81%，為今年單月新高，也是連3個月月增年增，累計前8月合併營收為281.4億元，年減5.37%；大立光表示，9月拉貨動能看起來比8月好。

臻鼎-KY自結8月合併營收達165.39億元，月增25.26%，年增13.9%，為歷年同月新高，累計前8月合併營收為981.82億元，年增18.11%；臻鼎-KY表示，雖然深圳疫情升溫，公司營運出貨未受影響，下半年營收表現將明顯優於上半年，且全年獲利成長幅度將大於營收成長。

台郡8月合併營收為41.43億元，月增32.67%，年增35.16%，累計前8月合併營收為240.7億元，年增20.15%；台郡財務長熊雅士表示，今年第3季生產產值將較去年同期有個位數百分比的成長，下半年營運將逐月升溫，9月到11月是營運高點，下半年毛利率將不低於去年同期，全年營收目標維持高個數位成長。