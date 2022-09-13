台灣證券交易所依據上市公司公告的8月營收，統計全體上市公司營收總計3兆3,506億元，年成長2,054億元，增幅6.53％，累計前8月全體上市公司營收總計26兆4,007億元，年成長2兆3,001億元，增幅9.54％。8月成長前三大產業分別為油電燃氣業、觀光事業及其他業，衰退前三大產業分別為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所經瞭解8月營收成長較大產業，其中，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，營收年增50.78％；觀光事業受國內旅遊復甦影響，營收年增41.67％；其他業因製鞋大廠去年同期受越南疫情影響基期較低，本期訂單穩健產能滿載，營收年增33.74％。

衰退產業部分，由於疫情衝擊產險業及升息等影響股債市場，金融保險業的保險業務淨收益及投資收益減少，營收年減28.07％；光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，營收年減25.21％；玻璃陶瓷業受大陸房地產及景氣下修等因素影響，玻璃價格回跌，營收年減25％。

累計前8月營收成長較大產業分別為油電燃氣業、航運業及半導體業；衰退前三大產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。