台股今天開高走低，盤中下跌超過百點，台灣證券交易所董事長林修銘表示，台股表現算是正常，但投資人還是必須慎選股票、注意風險，應中長期看待持股。對於禁空令，他再次認為，台股量能還屬於正常，禁空令不會是現在考慮的重點。

林修銘強調，台股基本面來看，8月上市公司營收，在去年基期相對高的情況下，還是維持正成長，基本面不差。雖然要注意國際風險，但台股還是有很多很好的股票，量能平均還是有2000億元左右，基本上還屬正常。他認為，股票震盪情況下，投資人應該慎選股票、注意風險，從中長期角度看待投資操作。

雖然先前多次媒體詢問到禁空令，但林修銘指出，市場機能是最重要的，要有流量，有買、有賣，證交所做為市場管理者，禁空令是一刀兩刃，要審慎評估。就目前來看，暫時不需要考慮禁空令。

他表示，維持好的投資環境、好的基礎設施及好的量能，才是目前證交所最重要的事。