美國聯準會22日如預期再度升息3碼；施羅德投信根據利率點陣圖預測，美國今年底前會再升息5碼，聯準會分別於11月第四度升息3碼、12月升息2碼，比原先走勢還「鷹派」，利率點陣圖也暗示，聯準會至少到2024年才啟動降息，鷹派升息，美國明年通膨有機會降至4.2％，不過，施羅德也警示，美國明年第3季前有經濟衰退的風險。

施羅德表示，美國現在正面對高通膨、經濟成長減緩的處境，經濟成長主要的潛在風險包括消費衰退、成本推升通膨、中國持續清零封鎖與俄烏戰爭加劇等，因此，才會認為美國2023年的第3季前有經濟衰退的風險。

此外，施羅德投資也預期，聯準會將持續採取鷹派升息的貨幣政策，有助於美國的通膨率可望於2023年緩降至4.2％；隨能源價格基期升高，以及全球央行普遍進入升息循環，預估全球通膨將在2023年緩降至4.3％。

面對全球經濟不確定風險，施羅德環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，當資產價格調整到新的平衡，預期可看到股市出現反彈，尤其當通膨出現見頂跡象時尤為如此；在這段時間內，投資人需要確保其決策過程能夠因應市場變化動態調整，同時也注意分散投資風險。

因此，王翰瑩認為，最佳的投資機會往往出現在經濟衰退的過程中，所以就算未來幾個月的成長前景持續黯淡，投資人也不需要過度悲觀，反而應該掌握逢低佈局的投資機會。