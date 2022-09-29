美國聯準會決定升息3碼，利率上調至3~3.25%，完全符合市場預期，理應有助於美股的表現，但三大指數卻急速墜落。台股受此影響，周一開盤即賣壓沉重，直接摜破14000點國安基金防線，收盤重挫340點，寫下近兩年低點，台幣同時重挫，短期內股匯市都看不到跌勢盡頭。

美國經濟將硬著陸

市場劇烈動盪，是對Fed極度鷹派升息姿態的恐慌性反應。投資人從FOMC會後聲明與鮑爾的談話察覺，Fed抑制通膨決心堅定，而且只剩下繼續升息一途。市場原本認為9月升息3碼後，升息將轉趨和緩，但Fed釋出的訊號顯示，年底前還會繼續加碼，讓利率在今年底前升到4%以上。

如此激進的升息路徑，讓美國經濟軟著陸（即通膨放緩但經濟成長持續）的幻想消失，硬著陸（通膨放緩但經濟嚴重衰退）風險升高。觀察過去60多年美國升息與經濟衰退歷史可以發現，在12次升息循環過程中（連續升息且幅度超過2%），硬著陸8次，軟著陸4次。其中，只要出現結構性通膨問題，如1973年及1979年兩次石油危機，基本上都會以硬著陸方式作收。從3月開始的這一輪升息循環，已經充分滿足這樣的條件。難怪市場會如此擔心，美國經濟硬著陸恐難以避免。

除升息引發的硬著陸風險外，失業率預測數字同樣令市場憂心。Fed預估美國失業率將從目前3.7%攀升至明年4.4%，升幅高達0.7%。以當前約1.5億非農就業人口計算，估計將有超過百萬人失業。這絕不是一個可以輕忽的數字，對照2008年金融海嘯慘況，當時年平均非農就業人口減少，也不過78萬人而已。而且失業背後攸關的不僅只有個人，還牽涉數以萬計家庭生計，對整體經濟及社會影響，勢必更大更廣。

更何況，同樣基於過去歷史經驗，每當美國失業率攀升超過0.5%，都會伴隨著經濟衰退，這也意味Fed已把硬著陸風險納入考量。美國兩大智庫彼得森國際經濟研究所與布魯金斯研究院，利用代表職缺率與失業率關係的貝弗里奇曲線，實證推論出，升息造成的職缺率大減，必然引發失業率大幅上升，正好印證Fed對明年失業率攀升看法，也說明美國經濟軟著陸機率已不高。

美國經濟重感冒，全球經濟勢必不好受。世界銀行發布《Is a Global Recession Imminent？》報告指出，Fed帶動的全球升息循環熱潮，正在催生新一輪經濟衰退與金融風暴。根據這份報告，明年全球經濟成長率預估將急墜至0.5%，其中美國主導的先進經濟體衰退0.6%，以大陸為首的新興市場成長力道則僅剩1.8%，均遠低於過往平均水準。全球人均GDP也將萎縮0.4%，基本上都已符合全球經濟衰退的技術性定義。

趕快端出政策牛肉

台灣8月出口成長2%，遠低於市場預期，財政部直言9月出口年增率恐由正轉負，陷入旺季不旺窘境。經濟部預估9月外銷訂單將衰退7~9.4%，顯見外部大環境需求轉弱，正在削弱台灣經濟成長動能。中、美兩大經濟體成長動能趨弱，對台灣經濟的不利影響不能小覷。

除了出口衝擊外，Fed加速升息與美元狂升，造成的金融市場動盪與資金外流風險，會讓台灣經濟進一步惡化。根據統計，今年前8月，外資賣超台股已逾新台幣1兆元，淨匯出金額亦超過新台幣5000億元。台股與台幣雙雙重挫，除打擊投資信心外，亦削弱企業籌資與償債能力。長期而言，不利台灣整體經濟表現。台灣為淺碟子經濟，資金快速進出的外溢效應甚大，輕忽不得。

由美國升息引起的經濟亂流，緊密牽連著台灣經濟。政府不能誤判情勢，因今年出口表現不差而沾沾自喜。經濟亂流撲面而來，要趕快端出政策牛肉，並提醒產業、廠商與人民及時調整策略、做出反應，才不至於泥足深陷，引發衰退危機。