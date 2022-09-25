身體質量指數(BMI)向來是預測個人健康狀況的依據，不過是時候拋棄它了!歐洲糖尿病研究協會(EASD)新的報告指出，腰臀比（WHR）可能才是評估早死、罹病風險的最佳方式。

根據《商業內幕》(Business Insider)22日報導，新研究由愛爾蘭科克大學(University College Cork)及麥克馬斯特大學(McMaster University)聯手進行，分析超過38萬受試者，找出高體脂和早死風險之間存在的關聯。儘管兩者關係密不可分，也與過去研究相仿，擁有較高BMI值的人確實早死率更高，主導該研究的人員伊爾凡·汗(Irfan Khan)表示，腰臀比（WHR）影響的參考值似乎是BMI的2倍，強調特別是男性族群。

新研究嘗試解決BMI的健康評估限制，它沒有將脂肪的儲存位置，如臀部、腰部納入考量，包括其他遺傳、肌肉質量等變化，單純由體重除以身高，平方後得出的值。

伊爾凡·汗補充，「更準確的評估可能對糖尿病、心臟病或其他癌症的潛在患者提供更好的預防照護。」