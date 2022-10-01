彰化大同國中二年級陳妍勻，去年在校園接種新冠肺炎BNT疫苗後出現左側肢體感覺異常，原以為是施打疫苗後不良反應，掀起關注，到醫院檢查，才發現腦膠質瘤已經4期，師生沒想到向來開朗、品學兼優的她，病魔作弄，短短不到1年，幾度歷經生死大關，一起為她集氣、加油。

陳妍勻國小畢業榮獲縣長獎、校長獎、服務獎等三冠王，還特別有愛心，是佛光山228團的童軍，本來是同學們羨慕的「學霸」，開朗熱心更贏得好人緣，還是老師貼心的小幫手，卻在不知不覺之間，病魔悄悄糾纏，上了國中後，學習間偶然覺得身體疲憊，卻都以意志力克服。

去年疫情衝擊，校園9月開放施打新冠肺炎BNT疫苗，打完針後，左側肢體感覺異常，一直強撐得她終於倒下，並被通報，成了關注焦點，送醫切片檢查，才發現已經罹患腦膠質瘤，且已經是第4期了。

急遽轉變太突然了，師生們默默地祈禱，希望早日回學校上課，陳妍勻歷經3次右腦切除腫瘤，又因放療、化療造成腦細胞腫脹、腦壓過高，幾度與死神拔河，因為躺在床上太久，身體與肢體都十分僵硬，開始每天積極復健，還是不間段學習，懸念要銜接課程。

「只要心中有愛，就能戰勝一切」陳妍勻勇敢抗癌，周大觀文教基金會頒發獎助學金，也特別感動，陳妍勻的單親媽媽，不離不棄陪伴孩子治療，甚至放棄了工作，全心全意的照顧，她的媽媽說和孩子一起發願，只要身體康復，要跟著佛光山師父的腳步，幫助更多需要的弱勢癌童。