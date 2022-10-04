苗栗確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗提供視訊的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

重複感染定義。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天4日新增新冠肺炎本土確診1278例，其中男性631人、女性647人，年齡分布1歲以下至101歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例14萬4632人，人口占比確診率達27.02％。

確診人口比超過30％以上的3鄉鎮市為造橋鄉34.25％、竹南鎮32.85％及頭份市30.85％。單日確診人數較上周同日上升18.6％，為6月21日後單日確診新高，超過200人3鄉鎮市為頭份市247人、竹南鎮242人及苗栗市225人，社區處於疫情高原期，防疫勿鬆懈。

衛生局長張蕊仙表示，因應疫情改變，重複感染人數增多，指揮中心修訂放寬新冠肺炎重複感染定義及處置，第1是距前1次發病日或採檢日14天起至3個月內，如原慢性症狀惡化、或出現發燒或有新呼吸道症狀，且PCR檢驗陽性且Ct值＜27或抗原／核酸快篩陽性，並經臨床醫師診斷為「重複感染」者。此對象經通報後即依現行確診病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

另1種是距前1次發病日或採檢日3個月以上， PCR檢驗陽性或抗原／核酸快篩陽性者，原則視為新感染個案，依現行確診病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置，此類對象如經醫師綜合評估，如目前有無疑似症狀、接觸史、旅遊史、快篩檢驗結果、PCR 檢驗結果陽性惟Ct值≥30等非屬新感染個案，則排除確診。

另外，距前1次發病日起14天內， PCR檢驗陽性或抗原／核酸快篩陽性者，原則視為同一病程。依據統計，截至目前全國共有3萬110例重複感染，苗栗縣則佔238例。請民眾有疑似症狀時宜避免外出，儘快使用快篩試劑確認自身健康狀況，善用視訊診療進行通報。

徐耀昌縣長呼籲，疫情未歇，又將逢流感旺季，流感會隨著解封出現「比過去2年出現更大的疫情」，符合接種對象請儘快施打疫苗以免於重症，且新冠與流感疫苗可同時於不同肢體部位接種，提醒有慢性病的族群重症風險不亞於長者。目前新冠、流感及長者肺炎鏈球菌等疫苗供應充足，請符合條件的鄉親踴躍施打。保護自己及家人共同守護社區健康。