確診新冠的後遺症不盡相同，不少副作用嚴重影響患者病癒後的生活。胸腔科醫師蘇一峰分享，一名青壯年染疫後聲音沙啞微弱，無法用正常聲音說話長達3個月，就算把麥克風放到患者正前方，聲音仍很小，必須將喇叭開到最大聲才能聽清楚，讓患者非常困擾。

蘇一峰近日在臉書上發文表示，一名青壯年確診新冠肺炎後失去正常的聲音，康復後去醫學中心治療了3個月，到現在聲音遲遲沒有恢復正常，還是一樣沙啞微弱，無法用正常的聲音講話，因此跑到他這邊看病求救。

蘇一峰PO出患者說話的影片指出，拍攝影片的時候，已經將麥克風放到患者面前收音，但是聲音還是非常小聲，必須要把喇叭開到最大聲才聽得清楚。

而患者也在影片中提到，確診前他說話的音量是正常的，也不會感到費力，但染疫後卻聲音沙啞，即便用力說話，聲音仍很小，且越疲勞就會越小聲，起初透過治療有恢復，後來又莫名再度失聲，且他所服用的藥物雖然能讓他有聲音，但也會讓他心悸，因此決定改看胸腔科。患者表示，癒後平時雖不會喘，但躺下後會覺得呼吸較短，同時還有間歇性睡眠的症狀，每睡2小時就會起來，導致他長期疲倦。

貼文引起網友討論，「聲音沙啞約莫2個月才恢復的人路過」、「新冠肺炎的後遺症因人而異真的很麻煩」、「我同事有人也有類似狀況發生，要很用力講話，聲音吃力的樣子，後來發現是喉嚨兩側長了息肉」。