台灣雖然土地面積不大，但仍培養出不少知名企業及產品揚名國際，就有一名網友上網發問「台灣有什麼是世界第一的嗎？」，結果引起不少人討論負面指標，其中「詐騙」猖獗程度更是令人直搖頭。

原PO在PTT八卦板發文表示，認為台灣小小的，其實很厲害，拿過不少世界第一，像是護國神山台積電、青少棒、撞球還有麵包，但也好奇「台灣還有什麼是世界第一的嗎？」

貼文引起網友們紛紛留言，「機車、腳踏車、步鞋、筆電、遊艇、夜市」、「珍奶」、「牛奶價格應該快了」、「女子拔河隊，世運五連霸」、「認真說大概是健保」，也有人感嘆說「人口負成長」、「出生率倒著數」、「工時、牛奶價錢、房價」、「重要嗎？薪資先追上韓國吧」。

不過留言當中最多提及的是詐騙問題，「詐騙啊，舉世聞名」、「詐騙世界第一，還可出口」、「詐騙啊，瘋起來連自己也騙」、「詐騙，我真的覺得怎麼那麼強」、「詐騙島！捨我其誰啊？」、「詐騙，有人沒收到簡訊過的？」、「被騙也是no.1」。