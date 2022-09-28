台灣22縣市各有特色，難免也會遭受到抨擊，就有網友突發奇想發問，台灣縣市中哪個城市最玻璃心，引起網友留言熱議，其中一面倒點名高雄、台南2都，認為只要提到特定話題或是關鍵字，就可能會激起一陣崩潰。

原PO在PTT八卦板以「全台最玻璃心的縣市是哪裡？」為題發文，好奇有沒有只要一提到該城市，明明沒怎樣的小事，就動不動跳腳、氣到不行，也詢問眾人看法「只能選一個縣市的話覺得是誰？」

貼文引起網友熱議，留言中最多人點名是高雄、台南，「台南高雄第一第二，沒人能搶，最像中國人的兩個縣市」、「南二都啊，說不好吃不行、說空氣不好也不行」、「台南高雄阿，其它縣市只能爭第三」、「高雄吧，戳一下就高潮超有趣的」、「絕對是高雄，只能講好話超玻璃」、「去看看之前高雄版光被說暖，就要桶人」、「一個暖、一個糖，就氣噗噗」、「台南啊，一直在哭米其林」、「台南美食一酸絕對被當地人圍剿」。

另外也有人認為新竹容忍度最高，「桃園新竹真的鋼鐵之心，你罵他們，他們只會說對，真的爛」、「最堅強的絕對新竹市，日常的被各種酸」、「我只知道新竹絕對是鋼鐵心」、「苗栗也很堅強」、「台北被戳幾十年早無感了，南部聖地不好說」、「其他縣市被酸，當地人也只會自嘲，就那兩個市的特別愛跳腳」。