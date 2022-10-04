前高雄市長韓國瑜傳出今（4）日將回高雄，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩碰面，商討選舉事宜。對此，柯競總未證實何時，但強調此次是朋友聚會。高雄市長陳其邁則回應，歡迎他回來，當他導遊都無所謂。

有媒體報導指出，韓國瑜今到高雄與老朋友相聚，晚餐前將與柯志恩、國民黨高雄市黨部主委許福明、柯志恩競總主委葉匡時碰面。

柯競總發言人孫玉霖回應，就如柯市長參選人很常說到，其實跟韓市長有非常多聯繫及有很密切溝通管道，近期韓市長會規劃下來高雄，兩人是以朋友聚會的角度，不會涉及選舉議題。至於時間是否是今天？他則保密到家，具體時間還不確定。

陳其邁今在議會備詢，休息時間受訪時，被問及針對韓國瑜將回高雄，陳其邁表示，韓國瑜曾在高雄擔任1年多市長，歡迎他平常有空多回來走走看看，高雄現在活動很多、很多建設也陸續進行，「假如回來的話，我當他導遊都無所謂」。

不過，明天高雄輕軌C20～C24段試營運，是否邀韓國瑜回來看？陳其邁則嚴正說，捷運動工、停工，關乎首長態度，「我們態度就是面對問題直球對決」。