上班族離職原因很多，但告別前東家後，該不該再回鍋就見仁見智。一名女網友辭去餐飲工作後，因為新工作發展不順，興起想回鍋的念頭，但男友認為這樣做「很丟臉」，讓她不知如何是好，上網尋求建議，就有過來人奉勸原PO想清楚是生活重要？還是面子重要？

原PO在PTT女板發文表示，自己前陣子離開餐飲工作後，陸續找了兩份工作，卻都不如她的預期，短期內都接連辭職，但是每個月要繳的貸款讓她壓力極大，因此打算回鍋原本餐飲工作，然而男友知道她的想法後，卻直說回去原公司「很丟臉」，讓她苦惱要怎麼調整心態，也好奇大家如何看待離職沒多久又回來的員工。

貼文一出，不少網友認為不該回去，「還有很多工作能選吧？」、「我原本要離職，被慰留就留了，也覺得很丟臉」、「覺得妳心裡會不舒服，倒不如別回去」、「最好不要，除非是原公司請妳回去」、「回去一定會被主管看沒有的，但如果回去是最好的選擇那就回去吧」。

但也有過來人建議心態調整好就好，「能回去的話就放寬心，經濟壓力之下還是得要有所選擇」、「努力工作，不需要管別人」、、「我們公司有不少回鍋同事，能回鍋代表你之前表現不錯」、「哪裡丟臉，我之前同事多的是二進二出，也有三進的」、「生活過不下去了，面子算什麼？」