康茵茵及呂紹齊前往國館擔任一日服務員，聽到許多震驚的小故事。（全民大劇團提供）

康茵茵及呂紹齊為戲到國父紀念館拍婚紗照。（全民大劇團提供）

國父紀念館委託全民大劇團製作的50周年館慶大戲《仁愛路六號》，將於本周六、日於國父紀念館大會堂上演。此戲以喜劇視角，串起國父紀念館自民國61年開館至今，發生的大小重要歷史事件，為了更貼近觀眾，邀請到郭子乾、湯志偉、唐從聖、康茵茵、張瀞云(小鄧麗君)、呂紹齊、陳大天、龍龍(林千聿)、廖曉彤、陳自為等人領銜主演，以模仿重現經典人物及巨星風華。編導謝念祖說，在國父紀念館大會堂上演曾在此地發生過的事件，將是台灣難得一見的大型沉浸式劇場。

康茵茵及呂紹齊擔綱演出主角，飾演開館前就在國立國父紀念館工作的小職員，從戀愛到成家、從小職員到掌管國館大小事的主管，劇中兩人成為時代改變的見證者。為了讓兩位演員貼近角色，劇團特別安排兩人至國父紀念館一日見習，親身體驗服務台協助民眾的工作。而國父紀念館工作人員，也在為兩人上課過程中透露許多以前服務時有趣的小故事，像是有長者訂蛋糕要給國父慶生、民眾打電話到服務台說要找國父，「還有一對年輕男女在國館的勵學室(自修室)認識彼此，婚紗照還特地回到國父紀念館來拍。」

在劇內是夫妻的康茵茵和呂紹齊，也特別為戲來到國父紀念館拍攝婚紗照，復古的婚紗造型讓大家一飽眼福，第一次為戲拍婚紗的康茵茵笑著表示，雖然還沒到這個歷程沒想那麼多，但之後自己應該會選擇比較貼的，像是晚禮服的樣式，「最有趣的是，我們嘗試擺出70年代的拍照姿勢，所以會有許多的蓮花指和沒有理由的凝望遠方。」

在參觀國父生平展的過程中，茵茵讚嘆國館服務人員的介紹，就像是對國館有很深的情誼，而不是單純在背誦歷史，服務人員笑說可能對自己的家譜都沒有這麼熟悉。呂紹齊則表示自己光站在展場裡就已經是渾身雞皮疙瘩，「今天沒有來還真的不知道，國父紀念館提供民眾這麼多服務。」

康茵茵劇中演出國父紀念館的禮儀小姐，表示自己的角色在劇中是個性強勢且有主見的女性，「以前國父紀念館，有年滿30或是懷孕就需自主離職的工作條款，而我這個角色不願被既有現實束縛，會呈現當年國館女性員工為了爭取自己的工作權，走上街頭的重要歷史。」她笑說此次將首次從年輕演到老，是戲路的重要突破，「因為是平凡的角色，反而更難演得好，很開心能參與這次演出，但如果可以的話下次想要演不需要哭的角色。」

呂紹齊則是擔綱館內的行政人員，經歷過開館、總統蔣中正離世、三金頒獎典禮、「中央芭蕾舞團」到台演出等精彩事件。呂紹齊表示在這齣戲，除了知名事情外，也會揭開國父紀念館不為人知的小秘辛，像是國父銅像的清潔方式，「希望透過這齣戲，也可以讓大家感受到國館很生活化的一面。」