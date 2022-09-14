媒體報導陸委會可能因澳門國父紀念館會被大陸沒收，因此研議朝向出售方式處理，陸委會昨澄清會全力保護國有財產。國民黨立委李貴敏批評，民進黨不想想怎麼跟中共鬥智保國產，只想賣宗祠換錢？難道，民進黨政府眼裡只看得到錢？不在乎歷史和民主價值？

李貴敏說，民進黨政府預算浮編、鋪張浪費可多了，國債更是屢創新高，居然連變賣國產都想得到？也想要？卻不知道捍衛歷史建築，甚至是別具國家歷史意義的國有財產的重要性？這跟敗家子把宗廟祠堂賣掉又有甚麼兩樣呢？

李貴敏批評，官員和民進黨立委說得好聽，説是因為因應駐澳門辦事處於無派駐正式人員時，「澳門國父紀念館」可能被大陸沒收。但賣給別人，大陸就不沒收了嗎？就相安無事了嗎？民進黨政府在乎的是「中華民國」四個字？在乎「國父」與「中華民國」歷史？還是想要售屋賣厝的收入？

李貴敏質疑，駐澳門辦事處需要派駐正式人員，不是陸委會的工作嗎？捍衛國有財產不是陸委會的法定職責之一嗎？如今政府及官員流行擺爛嗎？只要不理會或一句辦不到就了事了嗎？無法面對就不予理會或出售國產？原來如今政府官員只負責領高薪？究竟編這麼多預算養這麼多肥貓官員幹甚麼？

李貴敏也痛批陸委會，竟然還有臉說要「全力保護在澳門的國有財產」？就連跟大陸協商或法律攻防都不敢了，還談什麼捍衛中華民國？吹牛前先把正事辦辦吧！沒本事保護海外的國家財產，就請讓讓位，讓有本事的來吧！就別再空口說白話，也別再找藉口敗家花錢了吧！

李貴敏也說，別再拿雙橡園來比了，國民黨當初在與美國斷交的壓力下，為了保存中華民國國產，在外交上花了多少力量？多少努力？況且雙橡園是在美國，類似模式在香港、在澳門行得通嗎？行政部門倒是說清楚想把國產轉到誰名下？還是收到賣國產的款項後，就拍拍屁股了事？