音樂劇《你好，我是接體員》演員陣容堅強。（全民大劇團提供）

由全民大劇團製作的音樂劇《你好，我是接體員》，找來實力唱將范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵領銜主演，從「接體員」特殊行業的黑色幽默視角，觀看生死日常，帶觀眾一同體會「不留遺憾」的重要。從2020首演至今，經歷第三輪的加演，演出實力不容小覷，台北最終場將於7／22-7／24於國父紀念館登場，全民大劇團團長謝念祖表示，本次演出完後《接體員》將會休息3-4年，提醒欲觀賞的觀眾，千萬不要錯過這次演出。

《你好，我是接體員》改編自大師兄同名暢銷書籍，以6個亡靈故事串聯，故 事圍繞在「家」的主軸裡，有親子、愛人、夫妻等不同組合的離別，讓觀眾隨著生者與亡者的道別，一起釋放想念。沒想到劇中演員林曉培，就在5月高雄站演出當周的禮拜一，告別了至親。謝導演分享說，在接獲噩耗時就很擔心林曉培無法再次承受劇中的生死離別，但林曉培堅持演出，「透過曉培的聲音，可以知道她正在忍耐，努力不崩潰地把歌唱完，真的非常心疼也很佩服。」一直到謝幕時，導演跟觀眾分享林曉培是帶著親人離世的傷痛努力完成演出，林曉培才崩潰痛哭到不能自己。

林曉培也透過新東家杰思國際娛樂表示，當初接演就已經把《接體員》作為生死預習課，也透過演出漸漸找回力量調適身心，近期剛完成個人演唱會，接下來會專心在《接體員》的排練中，請大家不用擔心。完成《接體員》演出後，即將要投入8月「小樹傳愛」的公益活動。

全民大劇團上半年有兩齣全新戲劇，皆受疫情影響延期，唯獨《接體員》仍然如期演出，團隊開玩笑表示，是因為《接體員》體質特殊得以躲過5月疫情高峰期，但即便收入不敷成本，仍堅持至外縣市演出。謝念祖說，每一位進劇場的觀眾，都是做好看戲的準備，團隊也將全力演出做出最好。台北最終站適逢七月鬼門開前，導演笑說雖然這齣戲亡靈滿台跑，但並不會真的扮鬼嚇大家，「我們的鬼都是很有人性的，請大家安心來觀賞。」

《你好，我是接體員》音樂劇有22首原創歌曲，邀請到文學作家張大春老師作詞，和盧廣仲、萬芳等知名歌手長期合作的張瀚中老師作曲，歌手唱將、實力派演員及舞台劇新秀共同詮釋演出。編導謝念祖表示：「生死對我們來說是大事，但對他而言卻是日常，從不一樣的角度看離別，會帶人看到不同的生命觀點。」演後好評不斷，有觀眾迴響「非常有魔力」、「口罩哭濕」、「音樂很好聽」、「旋轉舞台跟百老匯一樣厲害」等。