國父紀念館成立至今50年，已經成為台北不可或缺的藝術生活園區，今年將推出舞台劇「仁愛路六號」，以國父紀念館小員工視角出發，呈現50年以來國父紀念館的歲月風華。

國父紀念館館長王蘭生表示，國父紀念館陪伴大家走過50年的歲月，無數政治人物、藝術家、明星與表演團隊在這裡發光發熱。大會堂舞台表演藝術演出不斷，上演過許多動人的故事，「這次我們決定，讓國父紀念館當主角，在大會堂裡說出自己的歷史。」

全民大劇團編導謝念祖表示，這齣舞台劇不是歷史教科書，不是政令宣導劇，他從國父紀念館小員工的工作日常出發，以輕鬆感人的手法來詮釋，希望讓來看戲的觀眾感受到國父紀念館獨特的重要性，由郭子乾、唐從聖等人施展模仿功力，帶著觀眾回味經典歷史片段，訴說常民眼中國父紀念館的過往。

謝念祖說，為了這齣特殊的舞台劇，製作團隊做足功課，發現50年前，國父紀念館的前身是仁愛路六號公園預定地，經過4年興建及變遷，成為現在大家熟知的國父紀念館，這齣戲將從1972年開館敘述到2022年，以國館小員工從年輕到成家都與國父紀念館相倚的日常，帶觀眾回溫整個50年大時代。

「仁愛路六號」演員卡司陣容堅強，除了郭子乾、唐從聖之外，還有湯志偉、康茵茵、張瀞云（小鄧麗君）以及新生代演員陳大天、陳自為、呂紹齊、龍龍（林千聿）、廖曉彤等。

「仁愛路六號」將從10月8日起在國父紀念館演出3場。（編輯：張芷瑄）1110930