三商美邦人壽今（3日）公告新任董事長為超過80歲的三商行創辦人翁肇喜，該人事案即日起生效，翁肇喜過去就曾擔任過三商人壽董事長，此次回鍋出乎眾人意料。
翁肇喜畢業於台大商學院，具有英國桑德蘭大學文學碩士學位，為三商集團創辦人之一，同時也是三商美邦人壽創立時的首任董事長。
三商美邦當時在翁肇喜領導下，於創立5年後即在當年度開始創造獲利，民國87年總保費收入更一舉突破百億；翁肇喜7年任內，讓三商美邦人壽成為本土新壽險公司的領導品牌，也為三商美邦人壽寫下輝煌的成績；這次回鍋，外界認為可穩定軍心，協助三商美邦渡過RBC過低、淨值低於3%等難關。
翁肇喜除了金融保險業的成就外，於31年前即創辦了台灣連鎖暨加盟協會，以「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，為連鎖加盟產業建立良好共好、共榮的經營環境，在民國106年獲得該協會頒贈「終身成就獎」。
三商美邦表示，董事會今推舉集團創辦人翁肇喜擔任董事長一職，不僅是他具備壽險經營經驗及治理能力，同時具備財務、商務專業，也展現大股東負責任，及對公司支持決心。
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