今年陸軍專科學校原先預計招募1009員，應屆畢業生報到人數卻僅200餘人，雖然最後經過「回流教育」優惠鼓勵，就讀總人數已達800多人，不過仍未達到預想招生目標；民進黨立委湯蕙禎今天（5日）再度於外交國防委員會質詢此題，要求國防部提出具體規劃，國防部長邱國正對此表示，人員招募確實因為少子化受到衝擊，但軍中招募非常努力，會想盡辦法但也不能亂了套。

湯蕙禎表示，軍人是需要高度專業，熟悉各項戰術的神聖職務，民間其實更是有許多軍事迷對軍職嚮往，過去曾在軍人節呼籲，國防部可以討論，如何吸引民間軍事迷從軍，或許會比傳統招募更有效。

湯蕙禎提出，今年各軍種學校在學生招募上都出現招募不足的情況，尤其陸軍專科學校新生報到率創史上最低，6月底新生報到人數僅200多人，雖然後來用各種方式才讓今年陸軍專科學校有892名學生入學，顯然國防部在軍校新生招募上有待加強，同時在面臨少子化的浪潮上並無與時俱進，請國防部針對如何提出專業軍官人數及服務意願提出具體規畫方向，並請提供書面報告。

邱國正回應，當時應屆報到人數僅有200餘人的數據不對，正確數據會再提供給委員。他表示，人員招募確實因為少子化受到衝擊，但軍中招募非常努力，已想盡辦法但也不能亂了套。他提出開源節流的方式，鼓勵預計要退伍的同仁留任，甚至將已退伍的同仁再找回來，當然這不能濫竽充數，一定會指派可以交付的任務，多方面努力提升國軍人才的質量。

陸軍司令部今年8月曾指出，為提升現役士官、兵就學意願，已辦理部隊巡迴宣導及一日體驗活動，提升報名人員就讀意願，並滾動式修正招生作法，未來將以多元管道精進專校報考成效及提升部隊士官整體素質。

陸軍司令部強調，參與回流教育之現役士官、兵，在學期間薪資待遇按原階級給付；畢業時，士官優先回原單位服務，士兵依各學科專業特性及國防部年度員額，在軍種不變前提下，選填兵科及服務單位任職，並轉為常備役，對堅實陸軍基層戰力將更有助益。