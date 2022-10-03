勞動部今(3)日公布最新減班休息統計，本期實施人數1萬8050人，實施事業單位2734家，勞動部表示，基於行政院上月底宣布「邊境穩健解封 邁向正常生活」報告後，已有旅遊業者不再申請實施減班休息，下期實施人數有望減少。

勞動部今(3)日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計2734家，實施人數1萬8050人，本次家數較上期增加47家，人數增加390人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期增加還是在製造業，當中有家工具機廠商就增加了140人，通過了解後是出在國外訂單的問題，但和上期類似的是，製造業人數的增加以個案較多，而非整體產業都有增加。

黃維琛說，在行政院會「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告之後，許多旅遊業者回報後續不再申請減班休息，預計下周公布的人數有望減少許多，是好現象，不過運輸及倉儲業無論是停止或申請減班休息仍要和工會及員工協商，因此停止實施減班休息的情形仍待觀察。