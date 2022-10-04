中央流行疫情指揮中心曾在去年實施三級警戒，使部分製造業、批發業、零售業及倉儲業人手不足，今年更因每天上萬人確診，使這些行業輪班時難以排班，勞動部曾開放第三季這些行業輪班員工可以適用輪班間隔8小時，近日更延長至今年年底，預估最多影響49萬名勞工。

據中央流行疫情指揮中心公布，近日每天確診人數逾4萬例，仍在疫情高原期。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，每天仍有3萬至4萬餘人確診，估計每日約有30萬人無法外出工作，若加上居家隔離的民眾恐怕更多，勢必會影響事業單位正常運作，因此繼第三季放寬部分行業輪班勞工後，經濟部也提出需求，第四季繼續開放，估計約有49萬名勞工可適用。

但據勞動部「加班輪班間隔及例假線上備查系統」統計，去年三級警戒期間及今年第三季並沒有事業單位依該款備查，黃維琛說，依勞基法規定，僅有30人以上事業單位才要備查，部分小型公司可能已經經過勞資會議同意但因未備查所致。

黃維琛提及，此次也公告包括中鋼鋁業等10家事業單位可以在天災、事變或突發事件處理期間或勞雇雙方協商調整班次期間可以把輪班間隔縮短至8小時，預估影響約2000人。