斗南警方在嘉義縣大林鎮修車廠拘捕嫌犯夫妻檔。（斗南警分局提供）

斗南警方在嘉義縣大林鎮修車廠拘捕嫌犯夫妻檔。（斗南警分局提供）

42歲林男、40歲謝女夫妻檔涉嫌在斗六等地販賣海洛因等毒品，斗南警分局昨（26日）跟監查緝時，夫妻檔拒捕且衝撞警車逃逸，半小時後警方在嘉義縣大林鎮修車廠拘捕2人，傳拘楊姓等3名藥腳到案，扣得海洛因、大麻、安非他命、喵喵等毒品。

斗南警分局指出，林姓、謝姓夫妻檔藥頭涉嫌在雲林縣轄內販賣第一、二級毒品牟利，該分局偵查隊獲報報請地檢署檢察官指揮偵辦。26日下午持搜索票、拘票到斗六市區拘提時，林男拒不下車且載妻子衝撞警方偵防車逃逸。

警方調閱監視器鎖定林嫌逃逸方向，半小時後在嘉義縣大林鎮修車廠當場拘捕林、謝二嫌，扣得第一級毒品海洛因7包、第二級毒品大麻1包、安非他命8包、第三級新興毒品俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮1包、現金23萬1450元、磅秤1台、分裝袋1包、手機2支等贓證物。

警方表示，全案依違反「毒品危害防制條例」罪嫌移請雲林地方檢察署偵辦。

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