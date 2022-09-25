南投一名楊姓男子與鄰居夫妻檔因房屋漏水糾紛鬧上法院，不料楊男卻因不滿對方批評自己的孩子，於開庭後在法院門口分別對夫妻二人比出中指，法官認定楊男行為屬公然侮辱罪，罰款4千元罰金。

據判決書指出，楊姓男子（38歲）與吳姓男子、吳妻為鄰居關係，3人因住家房屋漏水修繕糾紛鬧上法庭，楊男於今年4月在南投地方法院埔里簡易庭開庭後，在雙方步出法院大門外，因不滿吳妻批評自己的孩子，餘怒未消，先後對吳姓夫妻二人比中指，兩人見狀後，向楊男提告公然侮辱。

楊男坦承有對吳男比中指，但矢口否認有公然侮辱之意，也否認有向吳妻比中指，楊男解釋是因為對方指責自己的孩子很吵、沒家教，才會在氣憤下比中指。

檢方認為，楊男因民事案件與吳姓夫妻有所爭執，並對二人比中指，衡諸當時情境，難謂楊男主觀上無侮辱、嘲諷、使其難堪之犯意，足使二人在精神上、心理上感受難堪、不快，自屬公然侮辱行為。檢方依現今一般社會通念，「比中指」相當於「三字經」之肢體化言語，含有強烈侮辱他人的意思，因此提起公訴，並向法院聲請簡易判決。

法官認為，楊男已為成年人，遇到事情卻未能理性處理，竟因情緒氣憤而公然先後二人比中指，還否認未向吳妻比中指，事後又未與相關告訴人達成調解，因此罰款4千元罰金。