北市58歲羅姓男子，前晚8時許在內湖區康寧路3段住家燃燒不明物體，鄰居聞到煙味趕緊報警，東湖派出所長霍建元、員警張煒捷及林少弘等人立即會同消防隊前往現場處置。
消防人員到場評估，發現羅男住家內確有燃燒物體痕跡，但羅男拒不開門，為避免發生意外造成危害，消防人員當場破門進入，不料，打著赤膊的羅男竟手持開山刀與警方對峙，警方除喝令羅男放下刀械，並持長盾、伸縮抓捕器及辣椒水合力將羅男壓制逮捕，初步研判羅男可能在家燃燒紙錢，所幸及早發現並未釀災。全案訊後，依公共危險及妨害公務等罪嫌移送法辦。
北市58歲羅姓男子，前晚8時許在內湖區康寧路3段住家燃燒不明物體，鄰居聞到煙味趕緊報警，東湖派出所長霍建元、員警張煒捷及林少弘等人立即會同消防隊前往現場處置。
消防人員到場評估，發現羅男住家內確有燃燒物體痕跡，但羅男拒不開門，為避免發生意外造成危害，消防人員當場破門進入，不料，打著赤膊的羅男竟手持開山刀與警方對峙，警方除喝令羅男放下刀械，並持長盾、伸縮抓捕器及辣椒水合力將羅男壓制逮捕，初步研判羅男可能在家燃燒紙錢，所幸及早發現並未釀災。全案訊後，依公共危險及妨害公務等罪嫌移送法辦。
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