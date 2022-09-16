立委費鴻泰與市議員戴錫欽議員、馬念慈里長，為根除毒瘤、替鄰居「滅蟑」，還給西村里住戶寧靜的生活。(立委費鴻泰提供)

北市信義區西村里在2017年起因被知名的「公宅蟑螂」長期的佔用滋事，造成社區出入份子複雜、聚會、酗酒喧鬧等，疫情期間，此地方更造成疫情的破口、地方治安及衛生的死角，周圍的居民已不堪其擾，經立委費鴻泰和西村里長馬念慈協助，這處曾經的治安死角，已成為社區關懷中心。

這幾年來，費鴻泰與市議員戴錫欽議員、馬念慈里長，為根除毒瘤、替鄰居「滅蟑」，突破中央到地方各單位溝通的各種障礙，幾次聯合找台北市觀光局、台北市警察局、國有財產署以及社區鄰居共同合作來埋伏緊盯，總算圍堵到這名背負多案在身、早被通緝的公宅蟑螂人員，並將其移送法辦。

費鴻泰請國產署的協助，花了很多力氣排除佔用，完成所有的法定程序，收回全部的產權。從此，杜絕被濫用滋事的情形、還給西村里住戶寧靜的生活。

費鴻泰表示，協助排除西村的毒瘤，恢復寧靜，當然更希望能進一步變成一個活化、友善的空間。費鴻泰和在地馬里長、周圍住戶一致覺得，西村雖位處精華，但也是活動空間侷限與缺乏的社區，因此積極爭取善用這幾個閒置的空間，來對社區的活動提供空間。

因此，費鴻泰努力的找了一些資源挹助，順利協調各單位，也感謝國產署、區公所願進行託管認養，才能成就今天社區關懷中心的成立使用。費鴻泰說，透過完善的規劃，有烹飪教室、視聽空間、關懷中心、里內聚會場所等等，讓西村在地樂齡學習、鄰居長輩的交誼，更為活絡與溫馨。