花東強震釀災，行政院長蘇貞昌今（22日）主持行政院會表示，已彙整各部救扶助事項，包括生活扶助、金融補貼、就業津貼、住宅租金補貼、建物補強補助，以及稅捐減免等，請相關部會都能從寬從速協助災民辦理。

蘇貞昌表示，台灣多颱風、多地震，花東接連兩天發生規模6.4、6.8地震，且餘震不斷，儘管有災害，萬幸並無嚴重傷亡，各項復原重建工作，請各部會全力完成，也請工程會緊盯進度。

他強調，蔡英文總統上任以來，已投入530億元經費進行校園耐震補強工作，拆除重建執行補強校舍超過4200棟，今年底就可讓公立高國中、國小校舍符合耐震規範，請教育部加速辦理。

蘇貞昌也提及，針對橋梁受損部分，請交通部、工程會評估適當工法，協助地方政府進行。蔡總統上任以來，已投入近250億元省道橋梁耐震補建，3年前南方澳斷裂後，立即核定協助縣市政府老舊橋樑加速整建計畫投入14億元，超過300座橋梁，目前已經完成257座，請交通部加速辦理，如期如質完工。