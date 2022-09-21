曾從中國東北吸金偷渡來台的文創大亨張子毅，1976年10月出生於大陸吉林省集安市，年輕時曾入伍當過解放軍，退伍後跑遍大江南北打工，他曾自述創業的艱辛，說自己從一家洗浴中心擦鞋工做起，努力把皮鞋擦得又光又亮，成為最受歡迎的擦鞋工，後來到了雲南，遇到了生命中的貴人，一位老闆帶他入門服裝領域，提携他做到公司高管，在累積足够商業經驗後返回家鄉吉林，創立吉林文投等公司，終成人人稱羨的大亨。

張子毅相當自豪自己沒有上過大學，卻能找很多大學生、碩士生甚至博士生幫他做事。張子毅還出書《中國活法》，2018年3月間到美國洛杉磯開記者會替自己打書，當時他強調運用「財散人聚」的理念，不管運用在哪一行都可以成功，不過這時資產規模15億人民幣的吉林文投已風雨飄搖，距離破產和逃亡台灣躲債只剩下不到一年的時間了。

相較於其他陸商富豪破產大多到美加或歐洲等地躲債，張子毅卻選擇偷渡台灣，讓辦案人員十分好奇，深入調查後發現他竟然十分「愛台灣」！曾在2015年5月間主辦台灣知名歌手蔡琴在吉林長春的「新不了情」中秋演唱會，張子毅親自出席記者會，另外，歌手梁靜茹的「你的名字是愛情—吉林文投之夜」等大型演唱會也是張子毅的公司主辦。

此外，兩岸關係熱絡時期正是張子毅最風光的時候，他多次來台灣旅遊，大多由鍾姓台籍導遊帶著到處遊玩，張子毅非常喜歡台灣，因此一出事就想著要來台灣，後來付給鍾姓導遊折合台幣1917萬元的港幣、人民幣，替他安排偷渡，而鍾男也成為他得以藏匿台灣的關鍵人物。

2019年2月底，張子毅見吉林文投資金缺口愈來愈大，無力填補的他，帶著懷孕5個半月的女友，從福建寧德市搭船，先偷渡到馬祖，再拿假證件改搭渡輪到基隆港上岸，鍾男找自己的兒子協助張和女友在同年3月1日入住文華東方酒店，成為來台的第一站，之後每隔一、兩天就換住不同飯店，還住過日租套房，就這樣躲藏了10幾天。

張子毅還有一批珍貴文物，包括張大千等人名畫存放在美國，鍾男還找來兒子的同學搭飛機到美國，在機場向不知名的女子拿到裝有中國歷代名家畫作、珠寶、沉香等高價物品的箱子後，馬上再搭機返台，負責取貨的人還因托運行李超重，在機場付了上萬元罰款。不過這些珍品張子毅似乎並未收到。

警方調閱數十支監視器畫面，終於發現張子毅行蹤，順利在台北Ｗ飯店逮捕他和小三。（圖／翻攝google街景）

2019年間兩岸關係尚未弄僵，我方接到陸方通知，請求協助緝拿張子毅，由刑事局第四大隊第二隊負責追捕，刑事局幹員研判他躲在信義區，但不確定他的藏身地點，一度接獲情資得知他住文華東方，不料趕到時他已搬離，後來調閱數十支路口監視器，逐一比對畫面，終於在3月19日鎖定W飯店，在不驚擾其他房客情形下，迅雷不及掩耳破門而入，順利逮捕他歸案。

張子毅見大批幹員衝入他的客房時，一臉驚訝，無法接受他已處處提高警覺、經常更換飯店，卻還是被我方逮捕。警方當場查扣港幣、歐元現鈔，合計約新台幣5000萬元，另外還有多幅清朝皇帝聖旨，以及大批黃金條及齊白石的水墨畫，估計全部財物價值上億元新台幣。

張子毅還供出協助他偷渡來台的人蛇集團，讓刑事局得以循線在2019年6月間破獲專門安排越南人偷渡來台的人蛇集團。檢警查出協助張子毅偷渡的是台灣導遊鍾男，當時人在大陸鍾男遭公安拘捕關押2年多後，2022年返台再被捕，但否認犯行，台北地檢署2022年5月11日依《兩岸人民關係條例》起訴他。至於同樣協助張子毅偷渡的鍾男前妻、女友、兒子等3人，因認罪和繳回犯罪所得，北檢已於2020年間依洗錢等罪，給予緩起訴處分，

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