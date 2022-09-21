水公司人員今天上午幫忙裝好水表，小兄妹看到水公司人員來訪相當高興，緊盯著維修人員維修，最終順利裝好後，由其他親屬協助守喪，督促小兄妹們快點去洗澡。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣和美鎮的苦情兄妹因父親病逝，母親又疑似罹癌無法照顧兄妹，經媒體報導愛心湧入，縣府社會處捐款專戶19日開設至今，已經湧入51萬善款，社會處將專款專用，而小兄妹因為沒錢繳水費遭斷水電，10餘天沒有洗澡，今在各界協助下終於裝好水錶，讓小兄妹終於可以洗澡了。

水公司人員今天上午幫忙裝好水表，小兄妹看到水公司人員來訪相當高興，緊盯著維修人員維修，最終順利裝好後，由其他親屬協助守喪，督促小兄妹們快點去洗澡，這對國小6年級與4年級的小兄妹，目前白姓兄妹的父親癌末過世，未來將由伯伯、叔叔與姑姑照料。

社會處表示，該案是社會處長期關注，並提供經濟扶助與連結民間資源的個案，近期白男病情惡化，就主動提出申請並已核列低收入戶，至於兄妹的媽媽，則口頭表示罹癌，但仍未檢查，未來包括生活補助、健保費、及學雜費，甚至癌症治療等都會全力協助；另外兄妹倆家中遭停水停電的部分，已經完成修繕。

彰化縣政府社會處長王蘭心表示，兄妹是縣府關注家庭，也是低收入戶，最近收到許多單位、民眾捐助訊息，目前已經為她們開設捐款專戶，未來款項也將交付信託，支應兄妹倆的學費與生活費等開銷。

王蘭心強調，縣長王惠美得知後就立即請社會處關心，20開設指定捐款救助金專戶後，截至21日上午已經湧入約51萬善款，將專款專用成立信託，用來改善白姓兄妹的生活，呼籲民眾人人都是守護者，發現身邊有急需救助的民眾，可以撥打1957專線協助通報。